Dragon Ball Super: Broly, ascoltiamo la soundtrack dedicata allo sterminio dei saiyan

In questi giorni vi abbiamo permesso di ascoltare diversi brani appartenenti alla soundtrack di Dragon Ball Super: Broly. Dopo aver ascoltato la OST del duello finale e la nuova versione di Cha-La Head Cha-La, ascoltiamo ora il brano che farà da sfondo alla scena dello sterminio dei saiyan!

Ci riferiamo, nella fattispecie, alla soundtrack che il film ci permetterà di ascoltare durante la scena in cui lord Freezer, anni dopo aver sottomesso i saiyan al suo dominio, decide di compiere uno spietato genocidio al fine di togliere di mezzo tutte le potenziali minacce che hanno un livello combattivo pericolosamente alto.

La musica, infatti, si propone con toni estremamente cupi nella prima parte e drammatici nella seconda e dovrebbe fare da sottofondo all'intera sequenza in cui l'imperatore galattico scaglia la sua letale Supernova contro il pianeta Vegeta. Protagonista della scena sarà sicuramente anche Bardak, poiché il titolo della OST dovrebbe essere proprio "Bardak Falls", a testimoniare che vedremo nuovamente l'eroico sacrificio del padre di Kakaroth.

Potete ascoltare il brano cliccando sul video presente in alto. Intanto vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà nei cinema italiani il 28 febbraio 2019. Noi, però, siamo volati in Giappone e abbiamo potuto vedere una proiezione in lingua originale nel primo giorno di messa in sala: avete già letto la nostra recensione?