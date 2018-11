Dragon Ball Super: Broly, l'asso nella manica di Goku e Vegeta ha delle contraddizioni?

Secondo le informazioni, trapelate nei giorni scorsi, i due protagonisti di Dragon Ball Super: Broly avranno un asso nella manica per sconfiggere il Super Saiyan Leggendario. Questa sorta di arma segreta, però, presenta delle contraddizioni.

Abbiamo evitato di specificarlo prima del salto per non riservare sgradevoli spoiler ai lettori ignari: l'asso nella manica di Goku e Vegeta sarà Gogeta, il guerriero nato dalla fusione Metamor comparso nel film (non canonico) Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli Inferi.

Sappiamo, dunque, che Gogeta interverrà nella battaglia finale, questo è certo: la sua potenza schiacciante riuscirà a sconfiggere Broly ma, prima di dargli il colpo di grazie, l'aliena Chirai riuscirà a salvare il Super Saiyan Leggendario. Insomma, la Fusione si rivelerà più potente del villain.

C'è però una contraddizione: secondo quanto affermato in Dragon Ball Z, sappiamo che la Fusione con i Potara è più potente di quella nata dalla danza Metamor. Perché Goku e Vegeta - che hanno contatti diretti con le divinità, che posseggono gli orecchini - dovrebbero optare per Gogeta e non per il più potente Vegeth? La risposta è data chiaramente dal fanservice e dalla voglia degli autori di canonizzare la Fusione Metamor, ma diversi fan si stanno interrogando ugualmente sulla questione.

È probabile che, infine, Goku e Vegeta saranno in qualche modo impossibilitati a ricorrere ai Potara, optando quindi per la danza. Se però sappiamo che l'antagonista di Dragon Ball Super: Broly è più potente di un dio della distruzione e che sarà sconfitto da Gogeta - il quale, a sua volta, non è forte quanto Vegeth - a quanto ammonta dunque il livello combattivo di Gogeta? E di Vegeth? La sensazione, insomma, è che i livelli di potenza siano eccessivamente spropositati.

Voi cosa pensate?