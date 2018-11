Dragon Ball Super: Broly, l'attore di Aquaman nei panni di Broly?

Dopo che Hollywood ha dato alla luce Dragon Ball Evolution, Goku si è tenuto abbastanza lontano da quell’industria e dai film live-action. Grazie a un artista, però, i fan possono immaginarsi una versione di Broly in carne ed ossa.

Immaginare un Broly dal “vero” non è un compito facile, ma una nuova immagine pubblicata su Instagram dall’artista noto come BossLogic ha permesso ai fan di vedere una versione live-action di Broly. Come potete vedere più in basso, in calce alla notizia, l’artista immagina l'attore di Aquaman, ovvero Jason Momoa, nei panni del famosissimo Sayan.

Per chi non lo sapesse, l'attore in questione si sta preparando a portare in scena Aquaman per il suo primo film da solista, che uscirà il prossimo gennaio.

Cosa ne pensate del lavoro di BossLogic? Vi piace? Vorreste vedere un altro film live-action a tema Dragon Ball? Secondo voi, in una pellicola dal vero, Jason Momoa potrebbe veramente interpretare Broly?

Sapevate che il doppiatore di Broly, Bin Shimada, è stato recentemente intervistato?