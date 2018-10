Dragon Ball Super: Broly avrà un adattamento sotto forma di light novel

I fan hanno da poco appreso che il film di prossima uscita Dragon Ball Super: Broly avrà una sua versione anche dal punto di vista cartaceo, con una light novel di prossima uscita, scritta da Masatoshi Kusakabe per la JUMP jBOOKS.

Dopo l'annuncio della pubblicazione della soundtrack ufficiale della pellicola Dragon Ball Super: Broly, i fan hanno appreso anche che il lungometraggio avrà un adattamento letterario, in particolare con la realizzazione di una light novel affidata allo scrittore Masatoshi Kusakabe. L'opera uscirà per le edizioni di JUMO jBOOKS.

La descrizione che viene fornita di questa nuova trasposizione scritta della storia che vedremo rappresentata sullo schermo, riprende fortemente quella riportata sul sito ufficiale della pellicola:

"La Terra è in pace dopo la conclusione del Torneo del Potere. Avendo realizzato che gli universi sono popolati da molti combattenti incredibilmente potenti, Goku impiega ogni sua giornata per allenarsi e raggiungere un livello sempre più elevato. Fino a quando, un giorno, Goku e Vegeta non si ritrovano a dover fronteggiare un saiyan di nome Broly, che non avevano mai incontrato prima. Si pensava infatti che i saiyan fossero stati quasi completamente distrutti a seguito dell'esplosione della loro madre patria, il Pianeta Vegeta; cosa ci fa quindi qui il misterioso saiyan? Questo inaspettato incontro tra tre saiyan che hanno seguito tre destini completamente differenti si tramuterà in una battaglia spettacolare, con persino Freezer (da poco tornato dall'inferno) che rimarrà invischiato nel mezzo dello scontro."

La light novel vedrà la luce il 14 dicembre, stesso giorno dell'arrivo nelle sale della pellicola, per un costo che dovrebbe essere di 734 yen. Al momento l'opera è preordinabile su Amazon Japan e su CDJapan. L'autore Masatoshi Kusakabe è conosciuto per aver lavorato ad adattamenti simili anche per altre serie, come ad esempio Naruto ( "Naruto. La primavera nel paese della neve", "Naruto. Battaglia al villaggio della cascata!") o la saga di videogiochi di Xenogears.

Dragon Ball Super: Broly ha un arrivo nelle sale giapponesi previsto per il 14 dicembre 2018, con il debutto americano che arriverà solo nel gennaio 2019.