Dragon Ball Super: Broly, Bandai ci mostra Vegeta Super Saiyan God!

Sicuramente saranno molti i momenti epici a cui assisteremo durante la proiezione della pellicola Dragon Ball Super: Broly, e uno di questi non può non essere il momento della tanto attesa trasformazione di Vegeta in Super Saiyan God. Grazie a Bandai, possiamo dare un'occhiata all'aspetto che l'orgoglioso principe avrà in questa speciale occasione.

L'attesa continua a torturare i fan del mondo creato dal maestro Akira Toriyama, ma il dicembre è sempre più vicino, e gli appassionati posso ogni giorno saziare la propria sete di conoscenza con qualche informazione in più che spunta da ogni angolo della rete. L'evento che vedrà la proiezione della pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly, infatti, sarà un concentrato di epicità e momenti drammatici, con i nostri protagonisti che saranno senza dubbio impegnati in una delle battaglie più ostiche della loro vita.

Per fronteggiare la minaccia rappresentata dalla forza eccezionale di Broly, saranno costretti a dare fondo a tutte le loro risorse. Questo discorso vale anche per l'orgoglioso principe dei saiyan, Vegeta. I fan attendono da molto tempo la sua trasformazione in Super Saiyan God, una versione "saltata" dal guerriero durante la serie animata, in cui ci è stata però mostrata la successiva versione Super Saiyan God Super Saiyan. A quanto pare durante il film avremo l'occasione di assistere a tale spettacolo, come già anticipato tramite concept art e figure dedicate.

Ora, grazie a Bandai, possiamo ammirare una nuova serie di Shikishi art che, oltre a mostrare Goku nella modalità Ultra Istinto e Broly nella sua ben nota forma berserk, ci propongono quella che è la miglior immagine di Vegeta Super Saiyan God mai pubblicata. Non è ancora chiaro perché Vegeta debba ricorrere a tale potere durante la pellicola, ma potrebbe trattarsi di un espediente per continuare a combattere dopo aver dato il massimo del proprio potere ed essere stato respinto dal villain, come abbiamo spesso visto fare in passato al principe, assolutamente non incline ad arrendersi.

Cosa pensate di queste splendide illustrazioni? Vi piace come si presenta Vegeta una volta deificatosi? Fatecelo sapere!

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly debutterà in Giappone il 14 dicembre, mentre arriverà in America durante il gennaio del 2019.