Dragon Ball Super: Broly, Banpresto realizzerà delle mini action figure

Con l’uscita, ormai sempre più vicina, del film “Dragon Ball Super: Broly” il merchandise relativo al titolo si sta sempre più ampliando. Tra i vari prodotti prossimamente in uscita vi saranno anche delle Mini Action Figure realizzate da Banpresto.

Banpresto pubblicherà tre nuove ondate di figure, relative al film, della sua linea World Collectible Figures. Ogni statuetta sarà alta circa 2,8 pollici (circa 7 centimetri). Ogni “volume” avrà sei action figure.

Il primo volume uscirà in Giappone a dicembre e presenterà le mini figure dei personaggi di Goku, Super Saiyan God Vegeta, Freezer, Broly e Paragus. Il sesto personaggio verrà rivelato in seguito.

Il secondo volume uscirà il prossimo gennaio e includerà: Super Saiyan Blue Goku, Super Saiyan Broly, Re Vegeta, Bulma e Nappa e Raditz in versione giovane.

Il terzo volume uscirà il prossimo febbraio. I personaggi disponibili in questo volume saranno: Full Power Broly, Bardak, le versioni più giovani di Goku, Vegeta e Broly. Anche in questo caso, la sesta figure verrà svelata in seguito.

Purtroppo queste action figure saranno solamente disponibili in Giappone, giocando con delle Claw Crane (ovvero le Gru con artiglio che si vedono nelle sale giochi).

Il film, prodotto dalla Toei Animation e con la regia di Tatsuya Nagamine (One Piece Film: Z, Dragon Ball Super (ep.77-131)), sarà disponibile nei cinema americani dal 16 gennaio. In Giappone, invece, uscirà il 14 dicembre 2018.

Più in basso potete trovare una breve sinossi del film:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di una forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima.

Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer, di ritorno dall'Inferno, coinvolto nello scontro”.