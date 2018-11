Dragon Ball Super: Broly, un bellissimo Goku SSJ disegnato da Yuya Takahashi

Yuya Takahashi è uno dei più apprezzati artisti in forza alla Toei Animation: ha disegnato alcuni dei migliori episodi di Dragon Ball Super e figura nello staff del film Dragon Ball Super: Broly. È anche molto attivo sui social, e infatti di recente ha illustrato un bellissimo Goku Super Saiyan.

Il nuovo sketch di Yuya Takahashi rappresenta Son Goku con le fattezze e gli abiti che gli vedremo indossare in Dragon Ball Super: Broly. Il suo Gi da allenamento, infatti, presenta la cintura annodata in vita piuttosto che l'ormai usuale fascia blu. Il simbolo dietro la schiena è quello del cielo, che avevamo già visto nella saga di Freezer in Dragon Ball Z e che il protagonista ha portato nella più recente serie TV animata.

Kakaroth è raffigurato in versione Super Saiyan e Yuya Takahashi lo ha rappresentato nel momento in cui decide di mettere via il cappotto blu che sia lui che Vegeta indosseranno all'inizio del lungometraggio: la ricerca delle Sfere del Drago, infatti, porterà i due eroi in un ghiacciaio, nel quale incontreranno nuovamente il loro storico nemico, lord Freezer. Questa volta, però, il tiranno galattico ha una nuova arma tra le sue fila: Broly, il Super Saiyan Leggendario.

Se volete ammirare il disegno del sensei Takahashi nella sua interessa e in formato originale, vi proponiamo in calce a questo articolo l'illustrazione originale, proveniente da un post su Twitter. Ricordiamo che l'artista è la mano dietro alcuni episodi di Dragon Ball Super davvero mozzafiato come il 114, il 122 e il 131.