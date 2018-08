Dragon Ball Super: Broly, c'è un collegamento con il manga 'Dragon Ball Minus'?

Il trailer di Dragon Ball Super: Broly ci fornisce qualche dettaglio utile a scoprire il passato del figlio di Paragas. Tra le scene in cui compare il Super Saiyan Leggendario da neonato, c'è un frame in particolare che a qualche fan ha ricordato Dragon Ball Minus.

Dragon Ball Minus è un capitolo speciale realizzato da Toriyama nel 2014, nel quale l'autore introdusse per la prima volta Gine, la madre di Son Goku. Nel manga spin-off, apprendiamo il momento in cui Bardack e Gine posero il piccolo Kakaroth nella navicella saiyan destinata a raggiungere la Terra, un momento piuttosto toccante in cui i genitori hanno dovuto dire addio al proprio figlioletto appena nato.

Una scena simile, a quanto pare, è presente in Dragon Ball Super: Broly. Un frame del secondo trailer presentato al Comic-Con 2018, infatti, mostra la mano di un bebè che si appoggia a quella di un adulto: si tratta, probabilmente, degli arti del piccolo Broly e di suo padre Paragas in un momento di tenerezza tra padre e figlio, un gesto che coinvolse anche Goku con i suoi genitori in Dragon Ball Minus.

Sebbene sia stato realizzato da Toriyama in persona, Dragon Ball Minus - che è il capitolo finale del manga intitolato Jaco The Galactic Patrolman - presenta alcune incongruenze con l'opera principale, come le vesti di Kakaroth quando viene posto nella navicella.

Cosa ne pensate del frame che raffigura le due mani in Dragon Ball Super: Broly? Quale sarà il rapporto tra il SSJ Leggendario e suo padre Paragas?