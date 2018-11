Dragon Ball Super: Broly canonizzerà persino Cooler, il fratello di Freezer?

Dragon Ball Super: Broly canonizzerà una pletora di personaggi, che non stiamo qui ad elencare per non riservare troppi spoiler. Ogni approfondimento è riservato a chi sceglierà di proseguire dopo il salto, poiché si parla anche della possibilità di canonizzare Cooler, il fratello di Freezer. Una scelta su cui gravano preziosi indizi e perplessità.

Andiamo con ordine: grazie alla ricca sfilza di spoiler sul film, provenienti da chi ha visto o ha ricevuto report sulla world premiere della pellicola diretta da Tatsuya Nagamine, abbiamo saputo tanti dettagli narrativi sul lungometraggio. Tra questi, a quanto pare, c'è la menzione di Cooler, il fratello di Freezer antagonista di ben due film in Dragon Ball Z.

Pare, infatti, che in un dialogo in cui si evince il desiderio che Freezer vuole esprimere di fronte al drago Shenron (diventare di 5 centimetri più alto) venga fatta menzione del nome di Cooler, a indicare che il malvagio fratello del tiranno gli è superiore in altezza. In realtà, come riporta l'insider Ken Xiro su Twitter, ci sono pareri discordanti a riguardo.

Ciò è dovuto ad alcune ambiguità grammaticali della lingua giapponese, che molto spesso utilizza termini inglesi per esprimere concetti che sarebbero altrimenti impossibili per il popolo nipponico. Tra questi c'è proprio il termine "cooler", comparativo della parola inglese "cool", che vuol dire letteralmente "freddo", "fresco", ma anche (in senso più lato) "figo".

A tal proposito, nella scena in questione, Kikono - uno dei sudditi di Freezer - guarda alcune immagini relative alla seconda e alla terza forma di Freezer, che per l'appunto rendevano il tiranno più alto rispetto alle sue normali fattezze. Nel guardarle, il soldato utilizza proprio il termine "cooler", che potrebbe anche indicare il fatto che quelle trasformazioni rendevano Freezer, per l'appunto... "più figo".

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe che invece Cooler, il fratello maggiore del villain, diventasse canonico?