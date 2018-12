Dragon Ball Super: Broly, character trailer dedicato a Goku

Il countdown continua, e, come ogni giorno, l'account ufficiale Twitter di Dragon Ball Super mostra pochi secondi dedicati a un nuovo personaggio. Dopo il trailer di ieri dedicato a Vegeta, oggi è il turno di Goku in poche scene che lo ritraggono in Dragon Ball Super: Broly.

Come si può vedere dai pochi secondi di trailer, Goku si trova alla Capsule Corporation e mostra a Vegeta la sua trasformazione in Super Saiyan, con la scena che poi cambia su un primissimo piano del protagonista trasformato in Super Saiyan God. La scena prosegue col solito countdown, con due giorni rimanenti alla trasmissione nei cinema nipponici del film. Ormai i fan non riescono più a contenere l'attesa di vedere in Dragon Ball Super: Broly lo scontro che coinvolge i protagonisti contro il leggendario super saiyan.

La trama del film è la seguente: "Molto prima della distruzione del pianeta Vegeta, terra natia della razza guerriera dei saiyan, il re Vegeta è da poco diventato padre di colui che in futuro diventerà il famoso principe Vegeta. Nello stesso periodo, però, anche il suo braccio destro Paragas diventerà padre di un essere che già dalla nascita supera in potenza il suo re. Vegeta, geloso della potenza del bambino, lo spedirà lontano nell'universo, causando le ire di Paragas che abbandonerà il suo pianeta per inseguire la navicella che contiene Broly. Anni dopo, nel presente, Freezer si è impossessato di sei sfere del drago dal laboratorio di Bulma e nasconde le sfere in modo tale che non possano essere trovate. Goku e Vegeta affronteranno un viaggio nello spazio alla ricerca delle sfere, imbattendosi nel gruppo di Freezer su un pianeta ai margini della galassia dove si troveranno anche Paragas con suo figlio Broly. Qui esploderà una battaglia tra Goku, Vegeta e il super saiyan della leggenda." E voi a chi pensate che sarà dedicato il nuovo character trailer di Dragon Ball Super: Broly previsto per domani?