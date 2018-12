Dragon Ball Super: Broly, il character trailer di Gogeta

Dragon Ball Super: Broly è ormai in procinto di sbarcare nei cinema nipponici, per la gioia di tutti i fan della saga. Il film vede il ritorno di due personaggi apparsi soltanto nei lungometraggi di Dragon Ball Z: Broly e Gogeta. A quest'ultimo è dedicato il character trailer di oggi.

Come potete vedere dal tweet in calce dell'account ufficiale di Dragon Ball Super, il protagonista del brevissimo video di oggi è la potente fusione di Goku e Vegeta. I sei secondi del trailer sono tutti dedicati al personaggio durante la fase di combattimento, mentre sullo sfondo si può sentire la frase "Ore wa Gojita" che, tradotta in italiano significa "Io sono Gogeta". Lo scontro in cui apparirà il personaggio in Dragon Ball Super: Broly sarà indubbiamente quello finale, come asso nella manica da usare nel duello con Broly. Da un'altra immagine, che potete sempre trovare nella notizia, si possono vedere tre bozze di Gogeta in tre posizioni diverse.

Dragon Ball Super: Broly sarà proiettato in Giappone dal 14 dicembre 2018 e tratterà il ritorno di Broly e Paragas, oltre che al frutto della fusione Metamor di Goku e Vegeta, Gogeta, tre personaggi che con questo film diventeranno canonici a tutti gli effetti come concepito da Akira Toriyama. In Italia arriverà nelle sale cinematografiche dal 28 febbraio 2019.