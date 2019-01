Dragon Ball Super: Broly, chi sarà il doppiatore italiano del Super Saiyan Leggendario?

I fan italiani attendono con trepidazione l'annuncio relativo al cast italiano di Dragon Ball Super: Broly. Uno degli interrogativi maggiori riguarda proprio la scelta che ricadrà su colui che interpreterà il Super Saiyan Leggendario. Chi potrà mai essere?

Ultimamente Anime Factory, la divisione di Koch Media dedicata al mondo anime, ha pubblicato sui propri canali social un'interessante suggestione. La pagina ha infatti pubblicato un post in cui stuzzica i propri utenti sfidando a indovinare l'identità del doppiatore che presterà la propria voce alla versione italiana di Broly.

I commenti si sono sbizzarriti, ma in generale il fandom è diviso tra due nomi piuttosto noti: il primo è Luca Sandri, il doppiatore classico che interpretò il Super Saiyan Leggendario nei tre film di Dragon Ball Z degli anni Novanta (Il Super Saiyan della Leggenda, Sfida alla Leggenda e L'irriducibile Bio-Combattente). Sandri figurava proprio al fianco del cast appartenente allo Studio Merak, che da un ventennio ormai ci accompagna sulle reti Mediaset, tuttavia sembra che i fan italiani non lo reputino particolarmente adatto per il ruolo.

L'altra grande richiesta è che Mario Bombardieri, voice actor che interpretò Broly nel doppiaggio originale diretto da Fabrizio Mazzotta, torni a vestire i panni del villain. A detta di molti, Bombardieri sarebbe la voce perfetta per dar vita alla furia del possente saiyan.

In ogni caso, la sensazione è che le conferme su tutto il cast italiano arriveranno a breve, considerato che Gianluca Iacono ha recentemente gettato importanti indizi sul doppiaggio nostrano: l'annuncio potrebbe essere imminente.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà il 28 febbraio 2019 in Italia.