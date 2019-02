Dragon Ball Super: Broly, chi vincerebbe tra Gogeta e Jiren?

In Dragon Ball Super: Broly ritroveremo un Gogeta più forte che mai, pienamente canonico e in possesso del potere di un Super Saiyan divino. Molti fan si chiedono se il portentoso guerriero, dopo aver affrontato Broly, sarebbe in grado di sconfiggere Jiren dell'Universo 11.

Il campione dei Pride Trooper è uno dei guerrieri più forti di tutto il franchise di Dragon Ball ed è diventato un frequente metro di paragone per tutte le new entry della serie di Super. Dopo aver ragionato su chi vincerebbe tra il Grigio e il Super Saiyan Leggendario, molti fan in rete si chiedono chi la spunterebbe in un duello tra Jiren e Gogeta.

Il risultato è tutt'altro che scontato: sappiamo, infatti, che entrambi sono più forti di un dio della distruzione, ma non conosciamo il quantitativo esatto del loro livello di energia. Se è vero che Jiren da solo tiene testa ad alcuni dei più forti lottatori di tutto il Multiverso ed è virtualmente invincibile, bisogna considerare che Gogeta sembra essere in possesso di tecniche dalla portata cosmica.

Ma è anche vero che Jiren risulta vulnerabile solo in presenza di un team che combatte facendo gioco di squadra: sono infatti l'orgoglio e l'egoismo il suo più grande difetto e un guerriero solitario come Gogeta - a sua volta egocentrico e borioso - potrebbe lasciarsi prendere dalla superbia. Senza contare, infine, che il tempo a disposizione del saiyan è di soli 30 minuti. Se il Pride Trooper riuscisse a resistere per la durata di quel lasso di tempo, la Fusione si scioglierebbe.

Intanto la forza di Gogeta ci sarà più chiara dopo aver visionato Dragon Ball Super: Broly, il prossimo 28 febbraio.