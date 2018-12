Dragon Ball Super: Broly, la colonna sonora sarà composta da 34 brani

Nelle prime ore del mattino è spuntato in rete l’elenco completo delle tracce di cui si comporrà la colonna sonora di Dragon Ball Super: Broly, l’imminente lungometraggio d'animazione che si appresta a esplorare le travagliate origini del canonico Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo.

Consultabile di seguito, l’elenco rivela che soltanto 8 brani su 34 verranno utilizzati durante il primo atto di Dragon Ball Super: Broly, ossia quello ambientato sul Pianeta Vegeta, quando Kakaroth, il principe Vegeta e lo stesso Broly erano ancora dei bambini. Le successive 25 tracce, invece, accompagneranno la narrazione durante le scene ambiente nel presente, dove appunto si consumerà l’ennesimo scontro fra Saiyan.

1. Birth of Freeza's Army

2. Ruled by Freeza

3. Broly's Potential

4. Paragus' Rage

5. Dragon Ball Super Broly Theme

6. Broly on the Frontier

7. Freeza's Scheme, Premonition of Death

8. Bardock Falls

9. Cha-La Head-Cha-La

10. Vegeta's Irritation

11. The Adventure Begins

12. Bulma's Wish, Another 5 Years

13. Freeza's Wish, Another 5cm

14. Broly the Wild Child

15. An Unexpected Bounty

16. Broly's Sorry State

17. Memories of Bah

18. Freeza y Broly

19. Broly Begins to Battle

20. Awakened Power

21. Kakarot vs Broly

22. Broly Evolves

23. Prelude to a Comeback

24. Broly's Rage and Sorrow

25. Will They Fuse?!

26. The Birth of Gogeta!

27. The World in Danger

28. Broly vs Gogeta~Theme Song

29. Omen of Battle

30. Full-Force Kamehameha

31. Freeza's Ambition

32. Friendship with Broly

33. I'm Kakarot

34. Blizzard (Movie Edit)/Daichi Miura

Ambientato dopo il Torneo del Potere organizzato dai due Zeno, l'attesissimo Dragon Ball Super: Broly esordirà nel sale cinematografiche di tutto il Giappone il prossimo 14 dicembre, per poi approdare in Nord America durante il mese di gennaio 2019. Anche i fan italiani potranno visionare la pellicola nel corso del 2019, poiché Koch Media e la sua divisione Anime Factory hanno recentemente annunciato che questa approderà nelle sale del Bel Paese durante il prossimo inverno.

Nel frattempo, ve ne proponiamo di seguito la sinossi ufficiale, ricca di dettagli sul primo e sul secondo atto del film.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”