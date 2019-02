Dragon Ball Super: Broly, come sarebbe Broly nel mondo reale? Un fan lo immagina così!

Manca ormai poco all'arrivo in Italia, tuttavia sono i cuori dei fan sono stati già catturati da tempo dal nuovo lungometraggio animato di Dragon Ball Super: Broly. È innegabile il successo che ha ottenuto il film e sembrerebbe che Broly sia diventato uno dei villain favoriti tra i fan.

Non si può certo dire che la figura di Broly non sia complessa e affascinante, sia per look che per personalità. Il suo design originale parrebbe prestarsi bene anche nel mondo del cosplay e nel "mondo reale" e sembra che l'artista @samuel_cheve sia riuscito a ottenere un buon risultato, ispirato da una foto tratta dal set di Fast & Furious Presents: Hobbs e Shaw.

L'artista in questione ha provato ad immaginare come potrebbe presentarsi dal vero un personaggio come Broly sfruttando la corporatura robusta di Dwayne Johnson. Il risultato, condiviso su Instagram, potete ammirarlo in calce all'articolo e non è niente male. A quanto pare una delle più grandi critiche legate al design originale di Broly nella serie è legata ai suoi muscoli massicci, troppo irrealistici rispetto a quelli degli altri personaggi, ma chiaramente il fisico di The Rock è quello che si avvicina di più come interpretazione.

Il modello sfruttato in questa interpretazione non è quella più recente, tuttavia non è da escludere che anche il nuovo design potrebbe adattarsi in maniera egregia a Johnson. Il nuovo Broly, dalla corporatura meno fumettistica e con un carattere ben definito e strutturato, ci ha impiegato davvero poco a guadagnare il favore dei fan.

Ricordiamo che il lungometraggio di Dragon Ball Super: Broly approderà nelle sale italiane il prossimo 28 febbraio e grazie alla collaborazione tra Anime Factory e UCI Cinemas chiunque acquisti almeno un biglietto UCI Cinemas d'Italia riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film.