Dragon Ball Super: Broly, confermata la presenza del potente Gogeta?

Insistenti voci di corridoio hanno sostenuto sin dai primi giorni di agosto 2018 che la pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly potrebbe reintrodurre non solo il Super Saiyan Leggendario, che stavolta diverrà finalmente canonico, ma anche Gogeta. Ebbene, questo rumor potrebbe aver trovato conferma... Tutti i dettagli dopo il salto!

Su Twitter, infatti, un fan ha recentemente pubblicato un aggiornamento riguardante il film di Dragon Ball Super: Broly. Secondo quanto segnalato, l’animatore nipponico Yoshihiko Umakoshi, durante un recente livestream su Niko Niko, avrebbe parlato del franchise e di come si stia esercitando a disegnare proprio il personaggio di Gogeta - la fusione non canonica di Goku e Vegeta comparsa finora soltanto nel 12° film di Dragon Ball Z e in svariati videogame legati al brand.

L’informazione ha subito fatto il giro del globo, catturando l’attenzione dei fan e scatenandone l’immediata verificata. Dopo accurate ricerche, infatti, la suddetta livestream è stata individuata, ma purtroppo il filmato non è ancora disponibile per la riproduzione in replica.



In seguito, i fan hanno controllato i crediti del suddetto film di Dragon Ball, tra cui però non figura - almeno per il momento - il nome di Umakoshi. Tuttavia, va comunque ricordato che molti animatori attualmente coinvolti nella realizzazione di Dragon Ball Super: Broly non sono ancora stati ufficialmente accreditati, quindi l'assenza del nome di Umakoshi potrebbe non significare nulla.

Di conseguenza, per il momento non possiamo far altro che attendere una conferma ufficiale o un’eventuale smentita, tenendo magari le dita incrociate. E voi, vorreste che il guerriero nato dalla tecnica “Fusion” diventasse finalmente canonico?