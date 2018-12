Dragon Ball Super: Broly, è confermato ufficialmente il doppiaggio italiano Mediaset

Questo pomeriggio abbiamo intervistato Gianluca Iacono, storico doppiatore italiano di Vegeta. Nel corso della lunga telefonata, che vi riporteremo esaustivamente in un articolo nei prossimi giorni, il voice actor ci ha confermato che Dragon Ball Super: Broly avrà il doppiaggio italiano Mediaset, targato Studio Merak.

Tra i tanti temi che abbiamo toccato nell'intervista abbiamo chiesto, per l'appunto, a Iacono se potesse dirci qualcosa sull'edizione italiana di Dragon Ball Super: Broly. Nonostante non potesse rivelarci ulteriori dettagli, la voce di Vegeta ci ha confermato che il cast classico della serie televisiva ha doppiato il trailer italiano del film.

Iacono ha potuto confermarcelo perché, stando ai report che sono giunti da tutta Italia nelle ultime ore, alcuni cinema The Space hanno proiettato in sala il primo trailer di Dragon Ball Super: Broly (uscito mesi fa, al Comic-Con di San Diego) che presenta le voci nostrane - a differenza di quello diffuso online, che è in inglese sottotitolato in italiano.

A questo punto, noi di Everyeye.it possiamo confermarvelo in esclusiva assoluta: il cast che tutti abbiamo amato in TV sulle reti Mediaset approderà al cinema per interpretare i protagonisti di Dragon Ball Super: Broly.

Ricordiamo che la pellicola giungerà nelle nostre sale cinematografiche il 28 febbraio 2019, grazie a Koch Media.