Dragon Ball Super: Broly, cosa ne sarà dell'antagonista dopo la fine del film?

Dragon Ball Super: Broly è stato un notevole successo commerciale e, nonostante sia stato proiettato oltre un mese fa per la prima volta in Giappone, il film continua a far parlare di sé. Uno dei punti dirimenti che sta coinvolgendo i fan è il futuro dell'antagonista Broly e un suo probabile rapporto con Goku, sviluppatosi alla fine del film.

Ovviamente, tutto ciò che sarà scritto d'ora in poi sarà da considerare uno spoiler per chi non ha visto Dragon Ball Super: Broly.

Nella pellicola vediamo affrontarsi Broly con il duo formato da Goku e Vegeta che, inferiori sotto il punto di vista della potenza, dovranno ricorrere alla famosa danza di Metamor per unirsi nella famosa fusione Gogeta. Il personaggio riesce quindi a respingere gli assalti di Broly, ma il loro scontro non si conclude a causa del desiderio espresso a Shenron che teletrasporta il super saiyan leggendario su un altro pianeta nel bel mezzo del combattimento.

Alla fine dil Dragon Ball Super: Broly, vediamo Broly di nuovo sul pianeta in cui è cresciuto, in compagnia di Cheelai e Lemo, i due ex sgherri di Freezer. Goku appare sul pianeta, ma non per combattere. Stavolta decide di prlare con il suo avversario, lasciando così il dubbio sul tipo di rapporto presente tra i due saiyan. Che Goku riesca a diventare un mentore per Broly? Probabilmente la risposta arriverà solo con la nuova serie di avventure che Goku e compagni affronteranno in futuro.

Dragon Ball Super: Broly è già stato distribuito in Giappone e negli Stati Uniti, oltre che nel Sud America, mentre i fan italiani dovranno attendere fino al 28 febbraio.