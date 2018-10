Dragon Ball Super: Broly, dei puzzle ritraggono l'antagonista di turno coi capelli biondi

Toei Animation ha recentemente aperto i preordini per dei puzzle a tema Dragon Ball Super: Broly che verranno pubblicati in Giappone il prossimo 18 dicembre, ossia qualche giorno dopo l’uscita del suddetto film. Curiosamente questi immortaleranno il potente Super Saiyan Leggendario con un diverso colore di capelli...

Visionabile in calce all’articolo, un’immagine ci permette infatti di ammirare fin da ora i soggetti che verranno raffigurati sui tre splendidi puzzle di Dragon Ball Super: Broly. Fra i vari personaggi disegnati troviamo Golden Freezer, Goku trasformato in Super Saiyan Blue e addirittura suo padre Bardak, ma soprattutto Vegeta trasformato in Super Saiyan God (dunque coi capelli rossi) e Broly con una capigliatura bionda.



Già da tempo sapevamo che Vegeta sfoggerà finalmente la trasformazione che precede, a rigor di logica, il Super Saiyan Blue, ma la colorazione attribuita ai capelli di Broly ci ha lasciati alquanto perplessi. Alcuni character design avevano già conferito al guerriero la classica colorazione che contraddistingue i normali Super Saiyan, ma se finora pensavamo che si trattassero solo di errori o comunque di tinte provvisorie, i nuovi puzzle potrebbero suggerirne l'esatto contrario (replicando, insomma, quanto avvenuto anni fa nell'ottavo lungometraggio di Dragon Ball Z).



È mai possibile che il potentissimo guerriero si trasformi prima in Super Saiyan e solo in seguito in Super Saiyan Leggendario, che al contrario è caratterizzato da una capigliatura verde? E soprattutto, voi con quale colore di capelli lo preferite?