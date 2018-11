Dragon Ball Super: Broly, il design di Piccolo è tornato ai fasti di DBZ?

Sappiamo bene, ormai, che Piccolo avrà un non meglio specificato ruolo nella trama di Dragon Ball Super: Broly. Il namecciano, comparso nel primo e nel terzo trailer della pellicola, sembra aver subito a sua volta un leggero cambio di design.

Com'è accaduto per gli altri personaggi della pellicola, infatti, il character design del maestro di Son Gohan è stato opportunamente rivisto per adeguarsi al "nuovo" tratto concepito da Akira Toriyama per la pellicola in uscita il 14 dicembre.

Sembra che lo stile di disegno darà a Piccolo una nuova linfa, con lineamenti molto più definiti rispetto al passato. Come fanno notare i colleghi di Comicbook.com, infatti, alcuni dettagli nelle fattezze del namecciano sembrano più netti rispetto al design che il personaggio ha avuto nella serie TV di Dragon Ball Super: un esempio è il naso più pronunciato, che lo rende un po' più simile al modo in cui era rappresentato in Dragon Ball Z piuttosto che in DB Super.

Ricordiamo che il character design di Dragon Ball Super: Broly verrà curato da Naohiro Shintani, selezionato da Akira Toriyama in persona al termine di una lunga audizione. In giornata, grazie alle informazioni trapelate dal canale You Tube di un noto insider, sono emersi importanti spoiler sia sul ruolo di Piccolo nel film diretto da Tatsuya Nagamine che sul finale vero e proprio. Siete curiosi di dare una sbirciatina?