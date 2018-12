Dragon Ball Super: Broly, diffusi i character trailer di Paragas e Bardak

Dopo averci mostrato i character trailer dedicati a combattenti del calibro di Freezer e Vegeta, negli ultimi giorni il profilo ufficiale Twitter di Dragon Ball Super ha diffuso in rete delle brevi clip promozionali che immortalano alcuni dei Saiyan protagonisti del primo atto di Dragon Ball Super: Broly.

Visionabili in calce all'articolo, i più recenti character trailer della pellicola sono infatti dedicati a Paragas, Bardak e Gine, ossia i genitori di Broly e Kakaroth. Proprio questi tre individui, nel corso del lungometraggio d'animazione, esibiranno un tratto abbastanza estraneo al popolo Saiyan, ossia un forte attaccamento verso la propria prole.



Mentre la prima clip ci mostra la partenza di Kakaroth per il pianeta Terra, nonché il momento in cui il ragazzino ha dovuto dire addio alla sua famiglia, la seconda sottolinea ancora una volta il profondo rancore che Paragas nutre ancora oggi per il defunto Re Vegeta, “colpevole” di aver esiliato Broly ai confini dell’universo poiché il suo livello combattivo era spaventosamente elevato e superata persino quello dello principe Vegeta. Nel breve filmato, infatti, Paragas pronuncia delle parole inconfondibili: “Non vi perdonerò mai!!”.

Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone durante la giornata di venerdì 14 dicembre, per poi approdare anche in Italia a partire dal 28 febbraio 2019, grazie a Koch Media e Anime Factory. Nella giornata di ieri è stato inoltre confermato che l'edizione nostrana presenterà il classico doppiaggio Mediaset eseguito dallo Studio Merak, di conseguenza Gianluca Iacono e Claudio Moneta presteranno rispettivamente le proprie voci ai protagonisti Vegeta e Goku. Pietro Ubaldi, invece, sarà Paragas.

In attesa di scoprire anche i doppiatori di Broly e Bardak, di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del film.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.

Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”