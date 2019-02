Dragon Ball Super: Broly, diffusi i dati del box office europeo

In attesa della release italiana, Dragon Ball Super: Broly continua a macinare record al botteghino. Dopo aver sbancato al box office americano, il nuovo film di Tetsuya Nagamine ha ottenuto ottimi risultati anche in Europa.

A diffondere il dato è Anime Factory, la divisione di Koch Media dedicata al mondo anime. La pagina Facebook ufficiale della compagnia ha pubblicato un'infografica in cui possiamo ammirare i risultati che Dragon Ball Super: Broly ha conseguito sul suolo europeo, nei Paesi in cui la pellicola è stata già proiettata dopo la release originale in Giappone e lo sbarco nelle sale americane tra dicembre e gennaio.

L'attuale "Top 3" del box office europeo vede quindi in testa il botteghino inglese e irlandese, che in soli 8 giorni ha fatto registrare 1,1 milioni di euro per la 20esima pellicola del franchise di Akira Toriyama. A seguire troviamo la Spagna, che in tre giorni ha totalizzato la bellezza di 1 milione di euro.

Al terzo posto troviamo, infine, la Germania, in cui Dragon Ball Super: Broly ha totalizzato circa 840mila euro nel giro di soli quattro giorni di programmazione. Ci si chiede, a questo punto, quali saranno gli incassi italiani del film, considerato che la release cinematografica sarà continuativa e non circoscritta a un evento blindato di pochi giorni.

Possiamo apprendere anche la conferma che è il lungometraggio con più incassi nella storia di Dragon Ball, con risultati che sono bel al di sopra di Dragon Ball Z: La battaglia degli dei e Dragon Ball Z: La Resurrezione di F.

Ricordiamo che l'uscita è prevista per il 28 febbraio 2019.