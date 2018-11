Dragon Ball Super: Broly, diffuso un nuovo trailer con incredibili scene inedite

Durante la nottata è stato diffuso un nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly. La clip video, dedicata alla theme song del film ('Blizzard' di Daichi Miura), ci mostra alcune spettacolari e mozzafiato scene inedite della pellicola, in uscita tra poche settimane in Giappone. Diamogli uno sguardo!

Sulle note di 'Blizzard', dunque, il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly si apre con la navicella saiyan del piccolo Kakaroth che giunge sulla Terra. La scena poi salta al primo scontro tra Goku, Vegeta e Broly, con il Super Saiyan Leggendario che viene aizzato da suo padre Paragas contro i suoi due nemici.

All'interno della clip ci vengono mostrati anche nuovi scatti dedicati a Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan God (la forma con i capelli rossi), che diventeranno sin da subito necessari per fronteggiare il loro avversario, il quale soltanto in forma base riesce a tenere testa ai due guerrieri dal potenziale divino.

La parte finale del trailer mette in scena, invece, quello che probabilmente sarà lo scontro conclusivo: i due eroi, trasformati in Super Saiyan Blue, fronteggiano un inarrestabile Broly Super Saiyan e pronto, di lì a poco, a raggiungere la sua forma denominata Full Power.

Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Ricordiamo che la pellicola uscirà il 14 dicembre in Giappone.