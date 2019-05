Dragon Ball Super: Broly si è indubbiamente rivelato come l'opera cinematografica del franchise più remunerativo della storia, con le sale di molti cinema sparsi in tutto il mondo che ancora oggi permettono di visionarlo e con la Cina in particolare che, da sola, ha portato ricavi per oltre 110 milioni di dollari.

Essendosi rivelato un'opera di successo sia in ambito cinematografico che in formato home-video, era ovvio che l'opera sarebbe stata pubblicata in quante più piattaforme possibili. Infatti, proprio in queste ultime ore è stato reso noto che, oltre all'uscita del film su FunimationNOW, Dragon Ball Super: Broly è ora disponibile anche su Youtube. Nello specifico, è possibile noleggiarlo per $3,99 o, ancora, può essere acquistato per 14,99€.

In verità, la versione home-video targata Fumination aveva generato non poche polemiche quando molti spettatori si accorsero che il film presentava una strana tinta verde che permeava lievemente ogni cosa, particolare effetto non presente nella versione disponibile nei cinema, con molti famosi personaggi del mondo anime che hanno condiviso immagini per mostrare le grosse differenze presentatesi. Tra l'altro, il problema è venuto a presentarsi proprio nel mentre che la compagnia si trovava intenta a preparare l'ambita Dragon Ball Z 30° Anniversary Special Collector's Edition.

Anche se Toei Animation non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, Fumination ci ha tenuto ad affermare quanto segue:

"La pubblicazione dell'home entertainment di Dragon Ball Super: Broly da parte di Funimation utilizza la medesima fonte dell'uscita cinematografica statunitense e canadese. È identica a ciò che gli spettatori hanno guardato nei cinema nordamericani precedentemente quest'anno"