Dragon Ball Super: Broly, i doppiatori di Lemo e Chirai parlano dei loro personaggi

Non molte ore fa venivano annunciati i doppiatori di Lemo e Chirai, due nuovi personaggi che faranno la loro comparsa in Dragon Ball Super: Broly. Ora i due voice actor hanno diffuso alcune dichiarazioni sui due membri delle nuove truppe di Freezer.

Ricordiamo che i due doppiatori sono Tomokazu Sugita e Nana Mizuki (rispettivamente Lemo e Chirai), i quali hanno tenuto una lunga intervista dedicata ai loro personaggi, che faranno il loro esordio assoluto nel franchise proprio grazie a Dragon Ball Super: Broly.



Di seguito le parole di Sugita su Lemo:



"Per la mia performance sul personaggio, mi sono concentrato sul non farlo apparire come un cattivo ragazzo, anche se dice cose insensibili o offensive. Lemo, in fondo, è una persona gentile. È un personaggio scaltro, ma ha anche buon cuore, quindi mi sono focalizzato su questo aspetto del suo carattere. Inizialmente pensavo che il mio personaggio avrebbe fatto ricorso a vigliaccherie per poi essere sconfitto da Broly, ma sono stato piacevolmente sorpreso nel vedere che alla fine il suo punto di vista è differente e fa da contraltare al potere di Broly. Nonostante sia la rappresentazione stessa della forza, non puoi mostrare Broly solo dal punto di vista di altre persone forti; francamente penso che si abbia bisogno anche della prospettiva di una persona debole. Il debole Lemo accetta con gentilezza Broly, mentre Chirai lo affronta a testa alta. Quindi è come se Lemo e Chirai si completassero".



Di seguito, invece, le parole della Mizuki su Chirai:



"Il maestro Toriyama ha disegnato quelli che potremmo definire dei personaggi incredibilmente espressivi. In una serie focalizzata sulle battaglia, il mio personaggio sarà coinvolto in parti più rilassate. È una specie di teppista, ma è anche molto carina! Il suo rapporto con Lemo è complicato, lei non lo rispetta particolarmente. Tuttavia, si comportano come se tra loro ci fosse un legame di sangue, chiamandosi tra loro 'sorella' e 'fratello'. In pratica, dopo aver superato tante difficoltà insieme, il loro rapporto si sviluppa al punto in cui non c'è bisogno che ci sia onore tra loro. Questo proprio perché Lemo è un adulto che lascia emergere lo spirito giovanile di Chirai. È come un padre straordinario o un tenero maestro di vita!"



Cosa ne pensate di questi due personaggi di Dragon Ball Super: Broly e del loro rapporto?