Dragon Ball Super: Broly, Dragon Garow Lee dedica un fantastico sketch a Bardak

Dal momento che Dragon Ball, negli ultimi anni, ha ispirato una vasta selezione di spin-off cartacei, sono ormai molti i mangaka che hanno disegnato i personaggi nati dalle indimenticabili matite di Akira Toriyama. Tra questi, uno dei più apprezzati dai fan è senza dubbio l’artista che risponde al nome di Dragon Garow Lee.

Nato a Osaka e storico fan di Dragon Ball, Dragon Garow Lee si fece originalmente un nome grazie ai doujinshi dedicati al personaggi dello stesso Toriyama. In seguito, il mangaka venne scelto dalla Dragon Ball Room di Shueisha per realizzare un fumetto incentrato sul personaggio di Yamcha.



Come Toyotaro prima di lui, Dragon Garow Lee ha recentemente omaggiato l’uscita di Dragon Ball Super: Broly, dedicando un suo sketch a uno dei tantissimi personaggi comparsi nella pellicola cinematografica. Consultabile in calce all’artioclo e diffuso nelle ultime ore attraverso Twitter, il disegno dell’artista immortalata infatti un Bardak incredibilmente somigliante a quello illustrato, molti anni or sono, dallo stesso Toriyama.



Con indosso la tipica armatura da battaglia utilizzata dai soldati dell’Esercito di Freezer, il Saiyan si presenta con la coda attorno alla vita e lo sguardo agghiacciante che riservava ai propri nemici. Non trovate anche voi che lo stile di disegno di Dragon Garow Lee sia semplicemente straordinario?

Composto da un volume soltanto, Dragon Ball Gaiden: Tensei Shitara Yamcha Datta Ken di Dragon Garow Lee verrà pubblicato in Italia durante il mese di Aprile 2019 da Edizioni Star Comics, il quale ce lo proporrà col titolo de “Vita de Yamcha”.