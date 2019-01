Dragon Ball Super: Broly, Dragon Garow Lee illustra un minaccioso Gogeta

Nelle ultime settimane lo stimato mangaka che risponde al nome di Dragon Garow Lee ha dedicato molti sketch ai personaggi di Dragon Ball Super: Broly. Dopo Bardak, Broly e alcuni sottoposti di Freezer, questa volta è toccata all’unico guerriero in grado di tenere testa al feroce Super Saiyan Leggendario: Gogeta.

Visionabile in calce all’articolo, il più recente bozzetto di Dragon Garow Lee ci mostra infatti un Gogeta piuttosto deciso e minaccioso. Caratterizzato dall’iconico gilet indossato dagli individui “nati” attraverso la buffa Danza Metamor, il guerriero si mostra nel suo stadio normale, coi capelli neri. Ciononostante, lo straordinario combattente nato dalla fusione fra Goku e Vegeta sembra molto sicuro di sé, come se niente e nessuno al mondo possa tenergli neanche lontanamente testa.

Nato nella città di Osaka (Giappone), Dragon Garow Lee è un artista dal talento incredibile che negli anni si è fatto conoscere in tutto il globo grazie ai proprio doujinji su Dragon Ball. I suoi fumetti amatoriali hanno infatti spinto la Dragon Ball Room di Shueisha ad affidargli la serializzazione di uno spin-off incentrato interamente su Yamaha e intitolato appunto “Vita da Yamcha”.

Raccolto in un volume autoconclusivo, il fumetto approderà nel nostro paese durante il prossimo mese di aprile, grazie all’editore Star Comics. Per quanto riguarda invece la pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly, i fan italiani non dovranno attendere ancora per molto per potere conoscere le nuove origini del leggendario Saiyan, in quanto il lungometraggio esordirà nelle nostre sale cinematografiche il prossimo 28 febbraio.



E voi, cosa ne pensate del recente disegno del mangaka? Non trovate che il suo stile sia incredibilmente somigliante a quello del sensei Akira Toriyama?