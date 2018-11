Dragon Ball Super: Broly, il duello tra Vegeta e il SSJ Leggendario avrà tanto spazio?

Sembra che in Dragon Ball Super: Broly ci sarà tanto spazio per il confronto tra Vegeta e il figlio di Paragas, un tema che nei film della saga classica di Akira Toriyama non aveva ricevuto grande rilievo. A quanto pare, nel film di Tatsuya Nagamine sarà molto diverso.

Il più recente trailer di Dragon Ball Super: Broly, diffuso online in queste ore, ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito alle sequenze di combattimento che vedremo nel corso del lungometraggio.

Parte di esse saranno dedicate al duello tra Vegeta e Broly: dapprima in forma base, poi trasformato in Super Saiyan, sappiamo che il principe si confronterà per primo contro il figlio di Paragas, assumendo finanche l'inedita forma di Super Saiyan God.

Solo in seguito arriverà il turno di Son Goku, ma la forza schiacciante del loro avversario li costringerà a fare gioco di squadra per sconfiggere il Super Saiyan Leggendario. In ogni caso, sembra che tra Vegeta e Broly verrà a crearsi un legame decisamente particolare. La soluzione è semplice: Paragas e suo figlio provano rancore nei confronti di Re Vegeta, il padre del nostro principe, poiché il sovrano decise di esiliare il giovane villain su un pianeta limitrofo.

In realtà le motivazioni del padre di Vegeta sono ancora tutte da valutare. In ogni caso, tra il principe dei saiyan e il SSJ Leggendario vedremo delle scintille vere e proprie.