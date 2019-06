Dragon Ball Super Broly: il DVD arriverà in edicola con TV Sorrisi e Canzoni

L'edizione Blu Ray dell'ultimo lungometraggio del franchise di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly, è finalmente arrivata in Italia - e il DVD del film si prepara a fare capolino nelle nostre edicole.

L'annuncio è stato fatto da Anime Factory e Mondadori, le quali hanno fatto sapere che il 25 Giugno 2019 l'edizione DVD di Dragon Ball Super: Broly debutterà nelle edicole italiane in allegato a TV Sorrisi e Canzoni. L'edizione in questione sarà distribuita sotto l'etichetta "Super Anteprima" e sarà venduta in formato "ridotto", mancando di includere i bonus o gli extra apprezzabili nelle altre edizioni Home Video.

Tuttavia vengono confermate le tracce audio presenti anche nelle altre edizioni: il doppiaggio italiano cinematografico, la versione Mediaset e quella giapponese inclusiva di sottotitoli in italiano per i fan più puristi. il DVD sarà venduto al prezzo di 14,90, e sarà accessibile anche online a partire dal 2 Luglio 2019 alla stessa cifra. Per quanto riguarda le altre edizioni, da oggi è disponibile quella in formato Blu Ray munita di SteelBook, mentre dal 4 Luglio saranno acquistabili le versioni DVD e Blu Ray con slipcase lenticolare.

Tutte e tre queste edizioni saranno munite di extra, rappresentati da trailer inediti, speciali clip in studio di doppiaggio dalla durata di circa 27 minuti, e dei bonus materiali. Quest'ultimi si articoleranno in in cinque carte dedicate ai protagonisti dell'opera, una bustina del gioco "Dragon Ball Super Card Game" e un buono per l'ingresso gratuito a Mirabilandia.

In questo articolo potete trovare la recensione dell'edizione speciale uscita oggi, mentre se volete saperne di più sul film, date un'occhiata al nostro articolo che ne ha fatto emergere pregi e difetti.