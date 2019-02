Dragon Ball Super: Broly, ecco come apparirebbe Broly in versione Super Saiyan God

Sebbene le più recenti incarnazioni del franchise di Dragon Ball ci abbiano già proposto una spaventosa (se non eccessiva) carrellata di power-up e trasformazioni, i fan di Akira Toriyama sembrano non averne mai abbastanza. A tal proposito, un fan ha provato a immaginare come apparirebbe il nuovo Broly in versione Super Saiyan God...

Consultabile in calce all’articolo, il disegno dell’utente Reddit CELL-MAN ci mostra una versione alquanto mingherlina del potentissimo Saiyan, che per l’occasione apparire persino più gracile della propria versione “base” - similmente a quanto avvenuto, in passato, a Son Goku. Caratterizzato dagli iconici capelli rossi che contraddistinguono il Super Seiyan God, Broly è avvolto da un’aura rosa, e nonostante la corporatura magnolina sembra sprizzare forza da tutti i pori.

Sfortunatamente la suddetta trasformazione è stata finora raggiunta solo da Goku e Vegeta, che dovrebbero farne uso proprio nell’imminente Dragon Ball Super: Broly, ma non è escluso che il Saiyan non possa acquisirla in futuro. Voi cosa ne pensate? Vorreste che Broly acquisisse il potere del Super Saiyan God o siete dell’idea che questa trasformazione “stonerebbe” con l’aspetto mostruoso e nerboruto che in genere caratterizza il guerriero?

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal prossimo 28 febbraio 2019.