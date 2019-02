Dragon Ball Super: Broly: ecco come cambia la prima trasformazione di Goku in Super Saiyan

Scopriamo insieme come è cambiata in Dragon Ball Super: Broly una delle scene più celebri di Dragon Ball Z, e cioè il momento in cui Goku riesce a trasformarsi per la prima in Super Saiyan. Quale versione preferite? Quella delle serie classica o quella che vedremo nella pellicola di prossima uscita in Italia?

Ci sono momenti nel franchise creato con Dragon Ball da Akira Tiryama che hanno segnato in maniera più profonda l'immaginazione dei fan e rivestono quindi un'importanza maggiore quando si tratta di riproporli in una nuova veste grafica. Uno di quelli che sicuramente ricopre una delle prime posizioni in questa speciale classifica è ovviamente quello in cui Goku si trasforma per la prima volta in Super Saiyan nel corso della saga di Namek.

Questo peculiare momento all'interno del franchise verrà riproposto all'interno dell'ultimo lungometraggio ispirato al brand, e sarà quindi l'occasione per vederlo animato con lo stesso stile che contraddistinguerà Dragon Ball Super: Broly. Proprio questo confronto è al centro del post Facebook della pagina Dragon Ball Data, che vi proponiamo riportato in calce alla presente notizia.

Le immagini che potete vedere nel suddetto post si riferiscono proprio alla celeberrima scena in cui Goku, in seguito all'ennesima crudeltà perpetrata da Freezer, perde il controllo e si trasforma in Super Saiyan, portando una volta per tutte dalla sua parte l'inerzia dello scontro. Lo stile della serie originale di Dragon Ball Z è facilmente riconoscibile, così come si nota la differenza nella scelta di cosa mettere in rilevo nella versione di Dragon Ball Super: Broly.

Il momento in questione verrà mostrato probabilmente all'interno della pellicola nel momento in cui Freezer cercherà un modo per far raggiungere la stessa trasformazione anche a Broly per favorirlo nel suo scontro con Goku e Vegeta, ricordando perciò le modalità attraverso le quali il protagonista aveva sbloccato il suo potenziale nello duello che lo aveva visto soccombere.

Insomma, quale delle due versione credete sia la migliore? Preferite Dragon Ball Z o Dragon Ball Super: Broly?

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà in Italia a partire dal prossimo 28 febbraio grazie al lavoro di Koch Media e Anime Factory.