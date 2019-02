Dragon Ball Super: Broly, ecco il nostro video speciale dedicato all'edizione italiana

Il 12 febbraio scorso abbiamo visto Dragon Ball Super: Broly in anteprima italiana. L'occasione è stata ghiotta per permetterci di valutare la localizzazione in italiano del 20° film del franchise di Akira Toriyama: abbiamo quindi deciso di realizzare per voi un video speciale, disponibile qui in alto.

Il video ricalca le sensazioni che abbiamo sviscerato per voi nell'articolo dedicato all'edizione italiana di Dragon Ball Super: Broly. Guardare la pellicola al cinema è doveroso non soltanto in onore dell'eccezionale realizzazione tecnica, ma anche per premiare l'ottimo lavoro svolto da Koch Media Italia e Anime Factory, sia in fase di campagna promozionale che di localizzazione in lingua nostrana.

A dirigere il doppiaggio ci ha pensato Andrea Ward, ex voce di Son Goku al cinema, mentre attori come Claudio Moneta, Gianluca Iacono, Emanuela Pacotto, Lorenzo Scattorin e molti altri tornano a interpretare i vari Goku, Vegeta, Bulma, Beerus e soci direttamente dalla serie televisiva animata.

Tra i grandi ritorni c'è Marco Balzarotti a interpretare Bardak - lo avevamo ascoltato in Dragon Ball Z: Le origini del mito - ma soprattutto un Mario Bombardieri in forma smagliante che mette la sua voce al servizio della furia di Broly. Tra le new entry, invece, spiccano Katia Sorrentino per il personaggio di Cheelai e Francesca Bielli nei panni di Gine, la madre biologica di Son Goku.

Dragon Ball Super: Broly sarà al cinema a partire dal 28 febbraio. Andrete a vederlo?