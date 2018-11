Dragon Ball Super: Broly, ecco nuove immagine inedite della pellicola

Per chi attende l'arrivo del lungometraggio in questione, possono interessare in particolare modo le immagini che vediamo riportate sul profilo Twitter di Todd Frankenship nelle scorse ore. Si tratta, come potete vedere in calce all'articolo, innanzitutto di un character design di Paragas da giovane, già visto nelle scorse settimane, con l'aggiunta di una didascalia che recita "41 anni nel passato", cosa che, combinata alla sinossi apparsa su un sito colombiano nelle scorse settimane, confermerebbe il lasso temporale trascorso.

The character design for young Paragus (shown at Tokyo Skytree) is labeled "41 years ago", the same timeframe mentioned in that Colombian movie summary. So I guess that's confirmed then (if it wasn't already). pic.twitter.com/k6lKw9COys — Todd Frankenship (@Herms98) 1 novembre 2018

See that little red Goku outline next to the transport ship? That's to provide a sense of scale. pic.twitter.com/NcUiQQq6gG — Todd Frankenship (@Herms98) 1 novembre 2018