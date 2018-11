Dragon Ball Super: Broly, ecco nuove immagini per Bulma e la piccola Bra!

Impazzano immagini e spoiler dopo la world premiere di Dragon Ball Super: Broly, tenutasi in Giappone nel corso delle ultime ore. Questa volta vi segnaliamo due nuove immagini, che ritraggono sia Bulma che la piccola Bra!

Nelle immagini in questione, che mostrano la moglie di Vegeta insieme alla sua secondogenita, è soprattutto Bra a essere l'elemento più interessante, in quanto la neonata non era ancora apparsa nel materiale promozionale della pellicola.

L'aspetto di Bra, che qui si mostra come un'infante leggermente più cresciuta rispetto alla neonata che abbiamo visto nell'arco narrativo finale di Dragon Ball Super, lascia intendere che devono essere passati diversi mesi dalla conclusione del Torneo del Potere.

Ricordiamo che il film uscirà il 14 dicembre in Giappone. Di seguito la sinossi:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di una forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima.

Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer, di ritorno dall'Inferno, coinvolto nello scontro”.