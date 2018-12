Dragon Ball Super: Broly, ecco le prime tavole del manga umoristico di Naho Ooishi

Come scoperto solo qualche giorno fa, uno speciale inserto che questo mese è stato allegato all'ultimo numero della rivista nipponica Saikyo Jump edita da Shueisha include un breve fumetto umoristico realizzato da Naho Ooishi, già illustratore del divertente manga intitolato Dragon Ball SD.

Sfortunatamente non è ancora chiaro il numero di pagine di cui appunto è composto il suddetto inserto di Dragon Ball Super: Broly, ma in rete sono già comparse alcune tavole tratte dal fumetto illustrato dal mangaka Naho Ooishi, che pertanto vi proponiamo in calce all’articolo.



Di seguito, invece, trovate la traduzione completa delle suddette tavole, per le quali ringraziamo ancora una volta l'impagabile fonte d’informazione Todd Blankenship, nonché la copertina a colori dell'ultimo Saikyo Jump, dedicata per l'occasione alle simpatiche versioni SD di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue.

PAGINA 1

Broy – Uno dei pochi Saiyan superstiti. È un misterioso Saiyan che Goku e Vegeta non hanno mai visto prima. Le ragioni del suo arrivo sulla Terra sono ancora avvolte nel mistero...



Goku: “Già, però ho come l’impressione di aver già visto il suo volto…”

Vegeta: “In effetti, stavo pensando la stessa cosa.“

Paragas: “C-Cosa?!”

Goku: “Ci sono! Con quella cicatrice sul volto e quella capigliatura, somiglia molto a Yamcha!”

Vegeta: “Allora immagino che nemmeno lui sarà poi tanto forte.”

Paragas: “Nel lungometraggio vi pentirete di queste parole!”

PAGINA 2

Paragas – Uno dei pochi Saiyan superstiti. È il padre di Broly. Ha giurato di vendicarsi di Re Vegeta, che un tempo bandì suo figlio Broly su un mondo sperduto.



Paragas: “Farò di Broly il guerriero più potente di sempre e otterrò la mai vendetta!!!”

Cheelai: “Che rancore profondo... Ma per quale ragione Broly è stato esiliato?“

Paragas: “Il lungometraggio non è ancora stato rilasciato e quindi non conosco tutti i dettagli della storia, ma di certo è successo perché il mio Broly è molto più figo del suo stesso figlio! Non lo perdonerò mai!!”

Cheelai: “Io so soltanto che i Saiyan sembrano proprio fissati verso i propri figli...”

Vi ricordiamo infine che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche nipponiche il prossimo 14 dicembre, mentre il suo arrivo nel Bel Paese è attualmente previsto per un generico inverno 2019, grazie a Koch Media e alla sua divisione Anime Factory. Di seguito ve ne proponiamo l'esaustiva sinossi ufficiale.

"41 anni fa, il sovrano del pianeta Vegeta ebbe un figlio destinato a diventare, in un futuro non troppo distante, il noto Principe dei Saiyan Vegeta, un individuo talmente orgoglioso del proprio potere latente da definirsi il guerriero più forte. Allo stesso tempo, il suo fedele braccio destro, Paragas, ebbe la gioia di dare alla luce il figlio Broly, che fin dalla nascita disponeva di un potere persino superare a quello di Vegeta; il geloso Re Vegeta, tuttavia, rinchiuse il piccolo Broly in una capsula spaziale e lo spedì su un oscuro e distante pianeta. Furioso, Paragas tradì Re Vegeta e si mise sulle tracce del figlio, che ritrovò su un tempestoso pianeta. Sfortunatamente, la nave spaziale del guerriero venne distrutta durante l’atterraggio e i due Saiyan rimasero soli e abbandonati per diverse decadi.



Nel presente, un Freezer intenzionato a realizzare le proprie ambizioni ha rubato ben sei Sfere del Drago dal laboratorio di Bulma. Nel frattempo, le sue truppe ricognitive dislocate ai confini della galassia si imbattono casualmente in Paragas e Broly e li conducono al suo cospetto, costituendo un potente battaglione. Sorpreso dall’elevato livello di combattimento di Broly, Freezer si dirige verso la zona innevata in cui si trovano le Sfere del Drago. Intenzionati a recuperare le sfere trafugate, anche Goku e Vegeta si dirigono nel medesimo luogo, nel quale si imbattono nell’eterno rivale Freezer e nel formidabile Broly. Comincia la fatale battaglia finale, ma dinanzi alla spaventosa forza di Broly, che continua a evolversi durante la lotta, Goku e Vegeta saranno costretti a giocare in difesa.”