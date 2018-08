Dragon Ball Super: Broly, ecco il primo screenshot di Vegeta Super Saiyan God

Sin dall’annuncio ufficiale di Dragon Ball Super: Broly, la rete è stata travolta quasi ogni giorno da nuovi dettagli circa il contenuto del lungometraggio che, il prossimo dicembre, esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone. Quest’oggi, ad esempio, le riviste nipponiche ci mostrano il primo screenshot di Vegeta Super Saiyan God!

Visionabile in calce all’articolo ed emersa su Twitter in mattinata, la nuova scan presenta un un interessante screenshot dedicato al personaggio di Vegeta, che per la prima volta si mostra trasformato in Super Saiyan God. Come i fan ricorderanno, il principe dei Saiyan, nel corso dell’anime di Dragon Ball Super, non ha mai sfoggiato gli iconici capelli rossi della suddetta trasformazione, preferendo utilizzare direttamente la forma successiva: il Super Saiyan God Super Saiyan (nome poi semplificato in Super Saiyan Blue).



Questo Dragon Ball Report, inoltre, ci mostra anche un Broly trasformato in Super Saiyan di primo livello, dimostrando come il personaggio sia effettivamente in grado di raggiungere anche gli stadi evolutivi che precedono il “Super Saiyan Leggendario” - l’esclusiva trasformazione raggiunta, finora, solo dallo stesso Broly e da Kale del Sesto Universo.

E voi, cosa ne pensate delle suddette trasformazioni di Broly e Vegeta? Siete ansiosi quanto noi di poter ammirare l'orgoglioso principe coi tipici capelli rossi che contraddistinguono il Super Saiyan God?