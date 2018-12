Dragon Ball Super: Broly, ecco il terzo trailer doppiato in inglese

Nelle scorse ore è stato pubblicato, in lingua inglese, il terzo trailer del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, che ha fatto da pochi giorni il suo debutto nelle sale giapponesi. Andiamo a sentire come i nostri protagonisti risultano con le popolarissime voci del cast inglese.

Il debutto di Dragon Ball Super: Broly, il 14 dicembre scorso, nelle sale cinematografiche giapponesi ha dato uno scossone all'industria, vaporizzando record di incassi casalinghi. Ma, ovviamente, il suo viaggio è appena cominciato, e si prepara a varcare le mura domestiche per approdare, innanzitutto, negli Stati Uniti, per poi conquistare il resto del globo nel corso del prossimo anno.

Proprio per celebrare l'avvicinarsi dell'arrivo nei cinema americani del lungometraggio, previsto per il 16 gennaio (dopo la premiere al TLC Chinese Theater di Hollywood del 13 dicembre scorso), è stato pubblicato nelle scorse ore il terzo trailer della pellicola con il doppiaggio americano. Ecco quindi, nel video riprodotto nella parte alta della notizia, il filmato in questione, con le voci inglesi dei protagonisti, molto amate anche dagli appassionati sparsi per il mondo, e non solo per il lavoro svolto sul brand creato da Akira Toriyama.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà in Italia il prossimo 28 febbraio 2019, e che in Giappone ha già scavallato il milione di biglietti venduti, diventando il detentore del record per il franchise in fatto di incassi.

Riportiamo, per coloro che ancora non fossero a conoscenza delle vicende che andranno a canonizzare il Super Saiyan della Leggenda conosciuto come Broly, un breve riassunto della trama della pellicola:

"Sei Sfere del Drago vengono rubate dal laboratorio di Bulma dall'appena resuscitato Freezer. Nel frattempo un soldato di Freezer trova Paragas e Broly ai confini della galassia e li porta dal suo sovrano. Freezer, sorpreso dall'alto livello combattivo del saiyan, si congratula con Paragas e si dirige in un luogo dell'Artico dove è nascosta l'ultima sfera. Goku e Vegeta si dirigono nello stesso posto il più in fretta possibile per raccogliere la sfera, preparandosi a ricevere il nemico di sempre e il temibile Broly"