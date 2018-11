Dragon Ball Super: Broly, ecco una nuova immagine del personaggio più atteso

Tramite un mezzo pubblicitario tra i più insoliti abbiamo la possibilità di dare un altro sguardo a quello che sarà il personaggio più importante di tutta pellicola Dragon Ball Super: Broly, almeno per quello che riguarda l'attesa dei fan. Andiamo a scoprire di chi si tratta e dove possiamo vederlo.

La campagna pubblicitaria di opere dalla risonanza globale come Dragon Ball Super: Broly non bada di certo a spese, e sfrutta ogni mezzo possibile per diffondere le informazioni a quanti più appassionati possibile. In Giappone sappiamo che questa tendenza raggiunge vette davvero impressionanti, e lo dimostra l'ultimo prodotto grazie al quale possiamo vedere la prima incarnazione canonica del famigerato Gogeta.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce alla notizia, tratta dal profilo Twitter di GovetaXV, si tratta esattamente di quello che sembra: un biglietto della lotteria, sulla cui facciata è stampata quella che è una delle prime immagini canoniche prodotte per la commercializzazione del personaggio nato dalla fusione (non tramite Potara) di Goku e Vegeta.

Il biglietto in questione sarà disponibile dal 19 dicembre prossimo, e chissà che non porti davvero fortuna a qualcuno. Sicuramente i fan continueranno a monitorare ogni mossa della grande macchina mediatica che si muoverà attorno all'uscita del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, per scoprire quanti più dettagli possibili.

Ricordiamo che la pellicola in questione arriverà nelle sale nipponiche dal prossimo 14 dicembre, e proprio in queste ore è stato rilasciato l'ultimo trailer dedicato alla sua promozione. Mentre per l'arrivo in Italia si deve ancora attende, con tutte le notizie che arriveranno su Everyeye.