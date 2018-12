Dragon Ball Super: Broly, ecco la video recensione della pellicola animata

Dopo le recensione arrivata in mattinata, ecco arrivare online anche la video recensione di Dragon Ball Super: Broly, l'atteso lungometraggio animato uscito quest'oggi in Giappone. Il film, grazie ad Anime Factory della Koch Media, arriverà anche nei cinema italiani il prossimo 28 Febbraio 2019, pochi mesi dopo la release orientale.

Dopo mesi di estenuante attesa, Dragon Ball Super: Broly, quest'oggi, ha finalmente raggiunto le sale cinematografiche del Sol Levante, e la pellicola potrebbe infrangere record su record al boxoffice Giapponese.

Il lungometraggio animato è già in lizza per divenire uno dei migliori della saga, ma per il pubblico italiano ci sarà ancora da attendere. Il film, infatti, uscirà nelle sale del Bel Paese solo il prossimo 28 Febbraio 2019, ma noi di Everyeye.it abbiamo avuto il piacere di poter visionare la pellicola in lingua originale, e di recensirla.

In apertura della news, dopo la recensione arrivata questa mattina, potete ora visionare anche la video recensione di Dragon Ball Super: Broly, sempre a opera del nostro corrispondete Umberto Merone. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del film:

"Molto prima della distruzione del pianeta Vegeta, terra natia della razza guerriera dei saiyan, il re Vegeta è da poco diventato padre di colui che in futuro diventerà il famoso principe Vegeta. Nello stesso periodo, però, anche il suo braccio destro Paragas diventerà padre di un essere che già dalla nascita supera in potenza il suo re. Vegeta, geloso della potenza del bambino, lo spedirà lontano nell'universo, causando le ire di Paragas che abbandonerà il suo pianeta per inseguire la navicella che contiene Broly. Anni dopo, nel presente, Freezer si è impossessato di sei sfere del drago dal laboratorio di Bulma e nasconde le sfere in modo tale che non possano essere trovate. Goku e Vegeta affronteranno un viaggio nello spazio alla ricerca delle sfere, imbattendosi nel gruppo di Freezer su un pianeta ai margini della galassia dove si troveranno anche Paragas con suo figlio Broly. Qui esploderà una battaglia tra Goku, Vegeta e il super saiyan della leggenda."

Come sempre, buona visione.