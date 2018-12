Dragon Ball Super: Broly, ecco il video ufficiale di "Blizzard", la theme song del film

A ormai una manciata di ore dal debutto di Dragon Ball Super: Broly, arriva il video ufficiale di "Blizzard", la theme song ufficiale della pellicola opera dell'apprezzatissimo artista Daichi Miura. Andiamo a dare un'occhiata alle immagini che hanno deciso di abbinare alla canzone.

Dragon Ball Super: Broly è alle porte, con il Giappone intero che si appresta ad accogliere questo evento epocale per l'universo creato da Akira Toriyama, il prossimo 14 dicembre. La macchina promozionale è al massimo dei giri, e anche la parte musicale tiene il passo. Nelle scorse ore infatti, l'etichetta discografica SONIC GROOVE, ha pubblicato il video ufficiale di "Blizzard", la theme song del lungometraggio in questione.

Il filmato, come potete vedere nel video Youtube che potete vedere nella parte alta della pagina presente, ritrae il cantante autore del pezzo Daichi Miura (che si esibisce sulle musiche di Nao'ymt) in un'ambientazione invernale, circondato dal ghiaccio e dalle nevi.

Si tratta ovviamente di un riferimento al palcoscenico su cui vedremo affrontarsi i nostri eroi e il temibile Broly, arena designata per questo scontro memorabile. Come ha dichiarato lo stesso Miura, il testo vuole cercare di riflettere i sentimenti provati dai tre saiyan protagonisti (Goku, Vegeta e lo stesso Broly) nel mezzo di questo sforzo disumano.

Durante la lettura della sceneggiatura, l'artista è stato folgorato da una ispirazione inaspettata, che si va poi a riflettere nelle immagini del video: il dolore, la fatica, la lotta dei tre guerrieri nei ghiacci sono il corrispettivo della lotta che ogni persona del nostro mondo deve affrontare per superare quel muro di ghiaccio che ci separa dal nostro vero essere.

"Blizzard", che come potete vedere si fa carico di veicolare un messaggio esistenziale di portate universale, sarà pubblicato dal 19 dicembre, in diverse verioni: standard, remix, strumentale, live e in lingua inglese. Solo il tempo potrà dirci se entrerà a far parte di quei pezzi rimasti nel cuore degli appassionati della saga, come altri in passato.

Che ne dite? Vi piace il video della theme song di Dragon Ball Super: Broly? Fatecelo sapere nei commenti!