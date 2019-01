Dragon Ball Super: Broly, l'edizione home video uscirà a giugno in DVD e Blu-Ray!

Dragon Ball Super: Broly è il nuovo e atteso film del franchise di Akira Toriyama. Dopo aver spopolato al box office giapponese, la pellicola è in arrivo anche in Italia, così come la sua edizione home video. Koch Media ci ha infatti informato che l'edizione DVD e Blu-Ray arriverà a giugno!

Non abbiamo ancora ufficialità sull'edizione home video italiana di Dragon Ball Super: Broly. Koch Media ha inserito questa succosa anticipazione nel più recente comunicato stampa dedicato alle uscite home video: possiamo immaginare, però, che il film sarà proposto in formato Blu-Ray e DVD e che includerà la doppia traccia sonora, divisa tra doppiaggio italiano e voci originali in giapponese con sottotitoli.

Ricordiamo che l'uscita cinematografica nel nostro Paese, targata Koch Media, di Dragon Ball Super: Broly è fissata per il 28 febbraio 2019. Il cast italiano, stando alle anticipazioni fornite dal trailer ufficiale, dovrebbe essere lo stesso dell'adattamento a cura dello Studio Merak, che si occupa dell'edizione nostrana della serie televisiva.

La trama del film esplorerà il passato del popolo saiyan, portandoci a conoscere le origini di Goku e Vegeta da un punto di vista inedito, e la storia di un saiyan sconosciuto: il potente Broly, per l'appunto, esiliato dal pianeta Vegeta in tenera età insieme al padre Paragas. I due saranno ritrovati da Freezer, che deciderà di scagliare la furia del Super Saiyan Leggendario contro i suoi due nemici più acerrimi, Kakaroth e il principe dell'orgogliosa razza guerriera che egli stesso sterminò 41 anni prima.