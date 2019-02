Dragon Ball Super: Broly, Emanuela Pacotto ci ricorda l'immente uscita del film

Dopo Andrea Ward e Mario Bombardieri, rispettivamente direttore del doppiaggio di Dragon Ball Super: Broly e voce storica italiana del Super Saiyan Leggendario, anche Emanuela Pacotto si è recentemente rivolta ai fan del franchise, ricordando loro l’imminente uscita italiana del suddetto lungometraggio d’animazione.

Visionabile in calce all’articolo, un breve video con protagonista la storica voce di Bulma suggerisce che stavolta la forza di quei “fannulloni” di Son Goku e Vegeta potrebbe non bastare contro il possente Broly. Come i fan più attenti già sapranno, il messaggio scherzoso della doppiatrice potrebbe nascondere un fondo di verità, in quanto il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo, divenuto finalmente canonico, disporrà di un potere smisurato e in grado di mettere in ginocchio persino i due Super Saiyan Blue.

Atteso nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal prossimo 28 febbraio, Dragon Ball Super: Broly presenterà lo storico doppiaggio Mediaset, che tuttavia riceverà stavolta un adattamento fedele ai dialoghi originali. Di conseguenza, nella pellicola verranno utilizzati i nomi originali quali “Son Goku", “Kakaroth” e “Piccolo”.

E voi, cosa ne pensate di questo compromesso? Avreste preferito che la pellicola utilizzasse i nomi storici dell'adattamento Mediaset (quindi Kaarot, Junior, ecc), o siete soddisfatti della scelta compiuta dallo staff di Anime Factory? Fatecelo sapere attraverso i commenti!