Dragon Ball Super: Broly, un fan costruisce la figure di Broly in versione Oozaru

Scopriamo insieme come un appassionato ha deciso di rendere omaggio a una delle possibilità a cui avremmo potuto assistere nel corso di Dragon Ball Super: Broly: il fan ha infatti creato una statuetta che ritrae Broly per come sarebbe potuto essere nella sua forma di Oozaru.

Dragon Ball Super: Broly ha ormai consolidato la sua posizione come assoluto primatista in quanto a incassi al botteghino e pubblico richiamato in sala per la saga. Non solo sono ormai oltre il centinaio i milioni accaparrati in giro per il mondo, ma le recensioni che si sono susseguite nel corso dei mesi dal giorno del suo debutto in Giappone (avvenuto lo scorso 14 dicembre 2018) sono state tutte o quasi concordi nel giudicare positivamente la pellicola.

Tra i suoi pregi però non c'è solo la capacità remunerativa, ma anche delle importantissime novità all'interno della cosmologia creata da Akira Toriyama. Non è più un segreto ormai che il film porterà alla canonizzazione ufficiale sia il personaggio di Broly che quello di Gogeta, e cioè la fusione tra Goku e Vegeta tramite la Danza di Metamor, entrambi molto apprezzati e attesi dai fan. Uno di loro ha però deciso di andare oltre, costruendo una figure molto speciale.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, si tratta di Broly nella sua ipotetica versione Oozaru, e cioè i giganteschi scimmioni in cui si tramutano i saiyan una volta che la luna piena sorge nel cielo. Nel lungometraggio tale trasformazione non è mai presente, proprio a causa di un fondamentale sviluppo di trama: a causa del terrificante potere dimostrato da Broly sin dalla tenera età sul pianeta Vampa, il padre Paragas si è ritrovato costretto a tagliargli la coda, per impedire che la sua rabbia distruggesse ogni cosa.

Ma non è tutto: Paragas è stato forzato a ripetere l'amputazione molte volte prima che la protuberanza smettesse di ricrescere. L'operazione ha però permesso a Broly di introiettare il potere degli Oozaru, rendendolo l'essere assurdamente forte che conosciamo. Il fan di cui si diceva ha immaginato l'altra versione della storia, costruendo una statuetta che lo vede in versione scimmiesca, il pelo verde e la capigliatura dello stesso colore.

Che ve ne pare di questo Broly Oozaru che potete vedere in calce? Vi sarebbe piaciuto vederlo in Dragon Ball Super: Broly?