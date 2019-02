Dragon Ball Super: Broly, un fan propone un filmato con alcuni frame d'impatto!

Il conto alla rovescia sta per raggiungere lo zero. Manca davvero poco all'esordio in Italia dell'attesissimo lungometraggio animato. Dragon Ball Super: Broly è stato il film più discusso dell'intera serie, sia a livello di critica che commerciale, e gran parte di questo successo è dovuto alle impressionanti sequenze d'animazione.

Un fan ha voluto evidenziare questo elemento importante che contraddistingue tale film dagli altri della serie di Dragon Ball. L'utente Trent (@woodlandbuckle) ha pubblicato sul suo account Twitter un filmato di pochi secondi in cui vengono riportati alcuni spaccati di impatto che hanno aggiunto sapore alle diverse scene presenti in Dragon Ball Super: Broly.

Visibile in calce all'articolo, il video raccoglie in pochi istanti i fantastici fotogrammi dei colpi, dei flash e delle "sfrecciate" che caratterizzano i momenti di scontro e d'azione del lungometraggio.A quanto sembra la maggior parte di essi proviene dalla battaglia culminante del film tra Full Power Broly e il Super Saiyan Blue Gogeta.

Questi frame sono stati usati per conferire maggiore impatto ed enfasi alle singole scene e non durano che pochi secondi, tuttavia hanno la precisa funzione, come già detto, di sottolineare e far comprendere al pubblico quanto potente e carica di energia sia l'azione presentata sullo schermo. Tutti questi elementi sono stati inseriti nel film per dare un tocco in più ai diversi colpi, che siano pugni o calci. Non sempre questi elementi grafici vengono notati in un contesto generale in quanto fungono semplicemente come corredo al contesto generale di una battaglia.

Ricordiamo che manca meno di un mese all'uscita di Dragon Ball Super: Broly in Italia e di recente Anime Factory ha pubblicato un secondo trailer in italiano. Pronti e carichi per questa uscita tanto attesa? Chi di voi andrà a vederlo al cinema?