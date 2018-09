Dragon Ball Super: Broly, un fan ha realizzato un poster sensazionale!

Dragon Ball Super: Broly è senz’ombra di dubbio il film d’animazione più atteso di questo 2018, e dal momento che la data di esordio nipponica si avvicina sempre più, i fan stanno trovando sempre più modi per dimostrare il loro entusiasmo. Un fan in particolare ha realizzato un poster a dir poco stratosferico...

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione realizzata dall’utente Twitter @limandao ci propone una locandina fan-art di Dragon Ball Super: Broly, sulla quale è immortalato il “nuovo” e canonico Broly. Imponente e terrificante, il Super Saiyan Leggendario ha assunto la propria tipica trasformazione e sembra intenzionato a lasciar terra bruciata attorno a sé!



Sebbene le proporzioni possano non essere del tutto perfette, l’illustrazione risulta comunque molto bella ed evocativa, ma soprattutto riesce a trasmettere la minaccia rappresentata dal ritorno del guerriero leggendario. Come scoperto dai trailer finora rilasciati, Broly riuscirà infatti a tenere testa a combattenti come Goku e Vegeta, trasformati in Super Saiyan Blue, e Golden Freezer, che a quanto pare avrà un ruolo non meglio specificato nella pellicola.

E voi, cosa ne pensate dell’illustrazione di @limandao? Qualora siate curiosi di vedere altri suoi lavori, potreste considerare l’idea di visitare la pagina Instagram ufficiale dell’artista, sulla quale sono state pubblicate molte altre illustrazioni accattivanti!