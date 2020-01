Dragon Ball Super Broly: un fan reimmagina il colpo di Gogeta dalla prospettiva di Broly

L'ultimo lungometraggio del franchise di Toriyama, Dragon Ball Super: Broly, ha reintrodotto il Leggendario Super Saiyan mettendolo subito a confronto con Goku e Vegeta, costretti a ricorrere alla fusione per contrastare lo strapotere del loro avversario.

Un utente di Twitter, l'artista Ruto830, ha reinterpretato il momento della battaglia dalla prospettiva in prima persona di Broly, sul punto di ricevere un potente colpo da un furente Gogeta in Super Saiyan Blue.

L'artwork rappresenta ottimamente il frangente dello scontro, immortalando Gogeta nella sua classica espressione sfrontata e irriverente, ormai consapevole che la sua forza è in grado di competere con quella del suo avversario, perfino di sopraffarlo - come rivela il finale del film.

Il confronto tra Gogeta Super Saiyan Blue e Broly in forma di Super Saiyan leggendario, è infatti il momento più alto del lungometraggio da un punto di vista prettamente tecnico, mettendo in scena un tratto consistente anche nei momenti più concitati e una qualità d'animazione sorprendente perfino per gli standard di una produzione filmica.

Il tutto è stato sorretto dalla sapiente di regia Tatsuya Nagamine, che ha impiantato la pellicola su due segmenti principali, uno più incentrato sulla narrazione delle origini della società Saiyan, e l'altro improntato sull'azione più sfrenata, che ha dato vita ad uno scontro dopo l'altro a partire dall'atterraggio di Broly sulla Terra.

La pellicola ha riscosso un successo spropositato, e il prossimo film dovrebbe essere già in fase di produzione presso il dipartimento della Dragon Ball Room.

Recentemente, è arrivato in Italia anche il romanzo ufficiale di Dragon Ball Super: Broly, a cura dell'editore Star Comics.