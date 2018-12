Dragon Ball Super: Broly, i fan vogliono al cinema una versione sottotitolata

Dragon Ball Super: Broly è finalmente arrivato nei cinema giapponesi, ma ci vorrà un po' prima che arrivi nelle sale di tutto il mondo. Intanto, i fan hanno lanciato una richiesta interessante.

Infatti, alcuni gruppi australiani e britannici hanno chiesto alla casa di produzione di Dragon Ball Super: Broly di proiettare nei cinema non solo la versione doppiata da Funimation, ma anche una che mantenga il doppiaggio originale giapponese con sottotitoli in inglese. In questo modo, verrebbe valorizzato il lavoro effettuato dagli interpreti nipponici che non è un segreto venga preferito dai fan dell'animazione del paese del Sol Levante.

In Italia il film verrà distribuito da Koch Media, la quale ha già dimostrato di essere attenta alle esigenze dei fan decidendo di non proiettare Dragon Ball Super: Broly a giorni limitati. Quindi, sulla scia delle petizioni anglofone, anche i fan italiani si sono organizzati per chiedere di proiettare nelle sale nostrane una versione sottotitolata in italiano ma col doppiaggio originale. In attesa di scoprire se la richiesta verrà accolta, non possiamo far alto che attendere il 28 febbraio, data in cui arriverà nuovamente la saga delle sfere del drago al cinema.

Dragon Ball Super: Broly è un film dedicato alla saga di Dragon Ball Super, nato da un'idea di Toriyama che si è poi occupato anche della sceneggiatura e del character design. Affianco a lui ci sono Tatsuya Nagamine alla regia e Naohiro Shitani alla supervisione delle animazioni. Nel film torneranno gli iconici personaggi di Broly e Gogeta che, dopo essere apparsi in diversi film della saga Z, diventeranno finalmente canonici.