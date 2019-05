Dragon Ball Super: Broly, ecco una fantastica fan-art di Gogeta Super Saiyan Blue!

Nonostante abbia più di 30 anni Dragon Ball, la celebre serie di Akira Toriyama, continua a stupire e coinvolgere milioni di spettatori. Ne è una prova la splendida illustrazione realizzata da un appassionato, la quale raffigura Gogeta Super Saiyan Blue intento a lanciare un'onda energetica di rara potenza.

Il personaggio di Gogeta è uno dei più caratteristici dell'intera serie. Nato originariamente in progetti alternativi come Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi e Dragon Ball GT, entra ufficialmente a far parte della storia canonica nella recente pellicola cinematografica di Dragon Ball Super: Broly. L'imponente figura deriva dalla fusione tramite Danza di Metamor di Goku e Vegeta.

Andando ad analizzare la dettagliata illustrazione, realizzata dall'utente di Reddit Roy e raffigurante la fusione nella forma Super Saiyan Blue, possiamo notare di come il potente personaggio sia intento a sferrare una micidiale onda energetica. L'elevata potenza si intuisce anche dall'aura, qui raffigurata, densa, di un brillante azzurro che squarcia l'oscurità di fondo.

Nel mentre ricordiamo a tutti gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama che il film Dragon Ball Super: Broly giungerà presto in formato DVD e Blu-Ray. Edizione Home Video non esente da critiche, dato che numerosi fan hanno reso noto un problema di fondo riguardante la qualità delle immagini, accusate di essere "sporcate" da un filtro verdognolo. Alle seguenti accuse è seguita una risposta della Funimation, lo studio d'animazione che si è occupato del progetto.

E voi, cosa ne pensate di questa stupenda illustrazione? Fatecelo sapere nei commenti!