Dragon Ball Super: Broly, una figure non ufficiale del personaggio vi farà sobbalzare

L'ultimo lungometraggio del franchise di Akira Toriyama,Dragon Ball Super: Broly, ha riscosso uno straordinario succeso che ha rivitalizzato ancora una volta la serie. Tutto questo clamore ha portato alla produzione di una massiccia campagna marketing, attraverso action figure e altri prodotti a tema.

Ciononostante, la fregatura è sempre dietro l'angolo: essendo Dragon Ball un brand che si estende a macchia d'olio, sono molti gli articoli non ufficiali affiliati al marchio che si possono acquistare sul mercato, e alcuni di questi differiscono così tanto da quelli originali - e soprattutto dai personaggi della serie - che risultano molto divertenti. A questo proposito un fan ci mostra la sua esperienza, che vede l'acquisto di una figure di Broly non proprio simile allo spietato antagonista apprezzabile nei film.

"La mia action figure di Broly è in un costante stato di agonia"

Queste le parole dell'utente di reddit, che ha postato una foto che ritrae Broly in una buffissima espressione facciale. Non solo i colori risultano molto più slavati di quelli originali, ma anche il personaggio nella sua interezza appare deformato. Il suo naso è praticamente inesistente, e la sua apertura della bocca speriamo che vi faccia dormire sonni tranquilli. Tutto ciò combinato con la grandezza eccessiva delle sue pupille scatena un mix di sensazioni, che vanno dallo spavento al riso.

Il destino di questa figure è toccato anche a tutti gli altri personaggi famosi dell'opera, che godendo di una buona popolarità hanno spesso ricevuto delle action figure molto lontane dalle loro fattezze originali. Quelle ufficiali spesso hanno un costo molto elevato, perciò i fan preferiscono spendere di meno per accaparrasi i loro eroi preferiti, ma spesso si può incorrere in prodotti simili al Broly di cui sopra.



Vi ricordiamo che il film di Dragon Ball Super: Broly arriverà in edizione home video in Italia a giugno.

A voi è mai capitato? Fatecelo sapere con un commento.