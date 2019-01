Dragon Ball Super: Broly, il film anticipa il Super Saiyan Green?

Le possibilità di storie narrabili grazie agli eventi introdotti in Dragon Ball Super: Broly sono tante, a partire da eventi che coinvolgono di più i due nuovi personaggi canonizzati proprio da questo film: Broly e Gogeta. Ma potrebbe esserci anche dell'altro in preparazione, come una nuova trasformazione del Super Saiyan.

Una teoria suggerisce che in Dragon Ball Super: Broly sia stata esplicitata la presenza della forma Super Saiyan Green, una trasformazione che potrebbe arrivare presto in anime e manga di Dragon Ball Super. Ma andiamo a vedere da dove nasce questa teoria.

Durante lo scontro con Broly, Vegeta si trasforma in Super Saiyan perché non riesce a reggere gli attacchi del potentissimo ragazzo. Durante questa mutazione, però, i capelli per un istante assumono una sfumatura verde mai vista prima, anche se diversa dalla famosa aura verde brillante di Broly. Secondo alcuni fan, questo è il sintomo del potere latente di Vegeta, identico a quello dell'avversario.

Prima che Broly si trasformi nella versione definitiva, c'è una forma a metà strada che fa uso del potere represso delle scimmie saiyan ma compresso in forma umanoide, sprigionando un'aura verde. Sarebbe proprio questo che ha usato Vegeta, ma non è il solo. Poco tempo dopo, Goku passa dallo stato di Super Saiyan God a quello di Super Saiyan Blue ma, durante i pochi secondi di trasformazione, anche lui sprigiona un'aura verde troppo forte per non essere notata.

Da una parte si potrebbe pensare che Dragon Ball Super: Broly abbia voluto dare un'identità al film utilizzando in modo predominante il colore verde, dall'altra sappiamo che nella serie ci sono state trasformazioni in Super Saiyan col rosso, blu, rosa e anche argento e, ora, anche la verde di cui fa uso Broly. Che la forma voglia essere una risposta alla famosa trasformazione del Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT, dove anche lì i saiyan comprimevano la forza degli scimmioni in forma umanoide?